Grève dans l'Education nationale : entre 1 800 et 2 400 personnes manifestent à Lyon

Entre 1 800 et 2 400 personnes ont répondu à l'appel des syndicats pour dénoncer une dégradation de leurs conditions de travail. Le cortège est parti de la place Guichard en début d'après-midi pour rejoindre le rectorat, où une délégation devait être reçue. Les manifestants espèrent obtenir plus de postes pour permettre un meilleur accompagnement des élèves de l'Académie.

Avec 4 600 élèves supplémentaires à la rentrée prochaine, seulement 18 postes sont débloqués, selon le SNES : "On se retrouve dans une situation où on ne sait pas où on va mettre les élèves. Avec le contexte sanitaire, c'est encore plus problématique de faire respecter les gestes barrières. Et puis c'est surtout l'accompagnement des élèves qui pose difficulté. Car plus ils sont nombreux, plus c'est difficile de les accompagner. Or quand on a le confinement de l'année dernière, ou la situation en ce moment au lycée de l'enseignement hybride, on a besoin d'avoir des effectifs moins nombreux pour pouvoir suivre les élèves", a réagi Ludivine Rosset, la secrétaire académique du SNES Lyon.

A noter que les étudiants se sont joints au mouvement, pour demander la réouverture des facs.