Philippe Meirieu : "L'idéologie woke n'est pas du tout un sujet aujourd'hui dans l'Education nationale"

Si on parle beaucoup d'insécurité dans ce début de campagne présidentielle, Philippe Meirieu note qu'il y a "relativement peu de propositions éducatives. Et je le regrette".

Le pédagogue, ancien vice-président de la Région Rhône-Alpes sous Jean-Jack Queyranne, estime également que "l'idéologie woke n'est pas du tout un sujet aujourd'hui dans l'Education nationale. (...) Qu'un certain nombre d'enseignants soient sensibles à la question de la place des minorités en France, c'est une évidence et c'est une bonne chose. Mais qu'ils prêchent un rejet de la race blanche ou de l'Occident, ça me paraît fantaisiste".

Philippe Meirieu est aussi revenu sur l'intégration du pronom iel dans le dictionnaire en ligne. "Ce n'est un souci du tout. Ce pronom est utilisé de manière minime, marginale, je ne pense pas que son entrée dans le dictionnaire change quoi que ce soit", appelant tout de même à "traiter l'angoisse de l'enfant sur le genre".

"Les profs ont le sentiment d'être méprisés par un ministre qui leur dicte leur comportement quotidien, qui les attaque en les traitant d'islamo-gauchistes", poursuit l'écologiste, auteur du récent Dictionnaire inattendu de pédagogie et qui prône une union de la gauche pour 2022.

