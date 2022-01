Grève dans l'éducation nationale : très faible mobilisation dans l'Académie de Lyon

Selon les chiffres publiés à la mi-journée par le rectorat, 0,21% des enseignants du premier degré ont participé au mouvement social. Ils étaient 1,70 % des enseignants du 2nd degré.

C'est bien moins que la semaine dernière. Le rectorat avait compté 21,6% de grévistes dans le second degré et 36,1% dans les écoles maternelles et primaires.

A noter qu'un rassemblement est prévu ce jeudi à 17h devant le rectorat à Lyon. Jeudi dernier, plus de 2 200 personnes avaient manifesté pour dénoncer la pagaille autour du protocole sanitaire instauré à l'école.