Quels sont les meilleurs collèges et lycées du Rhône ?

C’est un classement particulièrement scruté chaque année par la communauté éducative. Le ministère de l’Education Nationale révèle ce mercredi les collèges et les lycées les plus performants en prenant en compte le taux de réussite au brevet ou au bac, les mentions ou encore le taux d’accès de la 6e à la 3e ou de la seconde au baccalauréat.

Dans le Rhône, le lycée François Rabelais de Dardilly décroche la première place des établissements publics généraux et technologiques avec un taux de réussite de 100% et 72% de mentions sur 53 effectifs présentés. Viennent ensuite le lycée du Parc dans le 6e arrondissement de Lyon (99% de réussite et 84% de mentions sur 186 effectifs) et la Cité Scolaire Internationale dans le 7e arrondissement de Lyon (98% de réussite et 87% de mentions sur 251 effectifs).

Au niveau du privé, La Favorite Sainte-Thérèse dans le 5e arrondissement de Lyon domine le classement avec un taux de réussite de 100% et 82% de mentions sur 229 effectifs présentés. Saint-Thomas-d’aquin-Veritas à Oullins (100% de réussite et 85% de mentions sur 327 effectifs) et l’Institution-des-Chartreux dans le 1e arrondissement de Lyon (100% de réussite et 97% de mentions sur 275 effectifs) complètent le podium.

Du côté des lycées professionnels, Louis Armand à Villefranche-sur-Saône s’impose dans le public tandis que Jehanne de France dans le 9e arrondissement obtient la première place dans le privé.

En ce qui concerne les collèges, Mont-Saint-Rigaud à Deux-Grosnes domine le classement de la filière générale dans le public. L’établissement est suivi de La-Haute-Azergues de Lamure-sur-Azergues et de la Cité Scolaire Internationale dans le 7e arrondissement de Lyon. Dans le privé, Notre-Dame-du-Bon-Conseil à Oullins, Louis Querbes à Vourles et Chevreul-Lestonnac dans le 7e arrondissement de Lyon occupent les trois premières places.

Dans la filière professionnelle, le collège Simone Veil à Châtillon arrive en tête dans le public tandis que Jeanne d’Arc à Genas décroche la première place du classement dans le privé.