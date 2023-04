Auvergne-Rhône-Alpes : l’opposition se lance dans une mission d’évaluation des lycées de la région

Les groupes PS, EELV, insoumis et communistes et PRG s’allient pour mener une mission d’information et d’évaluation citoyenne des établissements d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Les élus, menés par Fabienne Grébert et Najat Vallaud-Belkacem, doivent ainsi rencontrer des lycéens, des parents d’élève ainsi que des membres de la communauté éducative pour établir une carte de ce qui fonctionne et de ce qui manque dans les lycées de la région.

Les témoignages peuvent aussi être déposés anonymement sur une plateforme Civocracy. Une campagne de communication, notamment sur les réseaux sociaux comme TikTok, est programmée.

Le travail doit durer jusqu’à la fin des cours en juin, puis le rapport sera révélé à l’automne prochain. Le document sera remis au président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Laurent Wauquiez annonce fièrement qu’aucun lycée n’est en mauvais état dans notre région. C’est un mensonge, les remontées du terrain prouvent qu’il y a encore des lycées où les conditions d’études et de travail ne sont pas acceptables", réagit Guillaume Lacroix, président du groupe PRG.

Maxime Meyer, co-président du groupe écologiste, espère que cette mission pourra "démontrer factuellement que, contrairement à ce qu'affirme Laurent Wauquiez, il existe encore des lycées en mauvais état".