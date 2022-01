Les élus de "Lyon en commun" soutiennent la grève nationale de ce jeudi

Le mouvement politique citoyen "Lyon en commun" a déclaré dans un récent communiqué apporter son soutien à la journée de mobilisation nationale portée par les syndicats de l’Education nationale ce jeudi.

Le collectif dans lequel s’inscrivent des élus de la Métropole et de la Ville de Lyon tel que Nathalie Perrin-Gilbert, Laurence Boffet ou encore Mathieu Azcué souhaite "une mobilisation nécessaire pour assurer la continuité du service public de l’éducation" et "affirme son soutien aux équipes éducatives, aux parents et aux élèves".

Pour rappel les syndicats revendiquent le recrutement de plus de personnels scolaires, des augmentations, du matériel comme des masques FFP2 ou encore des tests.

A Lyon, la mobilisation débutera à 14h devant l’inspection académique, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Pour rappel 60 à 70% de grévistes seraient attendus ce jeudi, ce qui pourrait entraîner la fermeture d’une école sur trois dans le Rhône.