Une grève jeudi prochain dans les écoles à Lyon

Le syndicat SNUDI-FO a lancé un appel à la grève dans les écoles pour jeudi 13 janvier.

Un rassemblement est prévu à 14h devant la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale), dans le 7e arrondissement de Lyon. Le syndicat interpelle "les personnels du 1er degré à préparer une grève massive" et revendique "le recrutement d’infirmières scolaire, de médecins scolaires et de médecins de prévention à hauteur des besoins et la réintégration de tous les personnels suspendues", "l’arrêt de toutes pressions vis-à-vis des personnels pour les contraindre à effectuer du télé-enseignement non réglementaire" ou encore "l’augmentation de 21% de la valeur du point d’indice et une augmentation indiciaire immédiate de 183€ net mensuels comme l’ont obtenu les hospitaliers".

D’autres demandes ont été formulées, comme des masques FFP2, des tests et des "capteurs de CO2 pour les personnels qui le souhaitent" ou encore une "tenue de CHS-CT en urgence pour les départements qui le demandent".

Le SNUDI-FO rappelle que certains syndicats seront également en grève mardi prochain et "qu’il les soutient". Les collèges et lycées devraient donc aussi être touchés.