Académie de Lyon : après les profs du secondaire, les enseignants du primaire appelés à faire grève ce jeudi

Dans un communiqué, l’intersyndicale FNEC FP-FO, FSU, CGT Educ’action et SUD Education appelle les personnels de l’Education Nationale à la grève pour demander des ouvertures de postes, de meilleurs salaires et dénoncer les mesures du Grenelle.

A Lyon, une manifestation partira à 14h de la place Guichard pour se rendre au rectorat où une audience est demandée au recteur. Selon l'intersyndicale, "de premières écoles ont annoncé être totalement fermées à Lyon, Rillieux, ou dans l’Ouest Lyonnais".

"Les raisons d’être en grève et de manifester sont en effet nombreuses. Partout les postes d’enseignants fonctionnaires manquent. Les classes sont surchargées dans les collèges et lycées (parfois plus de 35) ou même dans les écoles", indiquent les syndicats.

A noter qu'une deuxième grève est prévue le mardi 5 octobre dans le cadre d'une journée de mobilisation interprofessionnelle.