Donner une personnalité juridique au Rhône : la Ville et la Métropole de Lyon soutiennent la démarche

Cela fait un an que l'association id-eau se bat depuis la Suisse pour que le fleuve puisse être davantage protégé, et avec lui ses ressources naturelles. Un Appel du Rhône a été lancé pour donner du poids à ce combat. Et deux collectivités viennent de soutenir la démarche en marge du Congrès mondial de la biodiversité de Marseille : la Ville et la Métropole de Lyon.

Dans un communiqué, les deux collectivités lyonnaises indiquent rejoindre "la démarche en faveur de l’Appel du Rhône car elles constatent que les outils à leur disposition aujourd’hui, ne suffisent pas pour préserver la biodiversité et lutter efficacement contre les projets qui détruisent la nature et l’empêchent de s’épanouir".

Dans son mensuel daté de septembre actuellement en vente en kiosques et en ligne, LyonMag a interrogé Frédéric Pitaval, directeur de l'association id-eau. Il reconnaissait que le changement de droit qu'il propose pour le Rhône "est un chamboulement en cascade, non seulement de la justice, mais de nos pratiques".