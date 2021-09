Victime d'une crise cardiaque face aux policiers de Vénissieux : il les accuse de violences

Face aux membres d'une famille, du gaz lacrymogène avait été utilisé pour ramener le calme. Le père âgé de 53 ans avait alors été victime d'un malaise cardiaque avant d'être ranimé par les policiers puis les secours.

Une version officielle de la DDSP du Rhône que contestent formellement les membres de cette famille vénissiane. Dans un courrier adressé au procureur de la République, le patriarche, déjà remis de son malaise, explique avoir été, au même titre que ses proches, victimes de violences de la part des fonctionnaires.

"J'ai vu des silhouettes et une voiture, j'ai pensé que mes enfants se faisaient agresser. J'ai donc demandé un peu fort ce qui se passait. A peine arrivé à hauteur de mon portail, je me suis fait immobiliser par quelqu’un par derrière, il serrait mes bras derrière mon dos, j’ai tenté de me débattre compte-tenu de l’effet de surprise et du fait que je n’avais encore pas compris qu’il s’agissait de policiers, mais je n’ai pas résisté longtemps car j’ai aussitôt été gazé à plusieurs reprises et roué de coups. J’ai compris par la suite qu'il s'agissait de la police, j’ai reçu des coups de pieds, de poings sur tout le corps, des coups de matraques dont on peut encore voir les impacts sur mon mur, ils ont continué à me gazer alors que j'étais à terre complètement immobilisé. Ils m'ont ensuite traîné sur la voie publique à grand coups de pieds où ils ont continué mon lynchage, j'ai entendu dire un policier à son collègue 't’as vu ce que je lui ai mis à cet enculé'. C'est là que j'ai perdu connaissance", écrit-il dans un courrier partagé avec notre rédaction.

Il indique également au procureur avoir procédé à un signalement à l'IGPN et avoir saisi le Défenseur des Droits.

Ses proches ont été jugés et condamnés. Compte-tenu de son état de santé, lui devrait passer ultérieurement devant le tribunal judiciaire.