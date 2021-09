Un point de deal démantelé près de Lyon

Ce jour-là, les policiers de la DDSP ont monté un dispositif de surveillance d'un point de deal situé rue des Martyrs de la Résistance, à proximité du quartier des Minguettes. A la fin d'une matinée de planque, les enquêteurs sont parvenus à identifier les protagonistes de ce réseau.

Peu après midi, ils ont interpellé un premier suspect âgé de 19 ans qui avait sur lui 357g de résine de cannabis, 174g d'herbe et 630 euros en liquide. Quelques heures plus tard, les fonctionnaires ont arrêté un deuxième vendeur âgé de 20 ans qui gardait 209g de résine, 135g d'herbe et 50 euros.

Il avait également sur lui une clé d'appartement. Les policiers ont alors perquisitionné le logement et y ont trouvé 353g de résine supplémentaire, 7g d'herbe et 90 euros. Interrogés, ils ont tous les deux avoué être des vendeurs.

Ils seront présentés au parquet ce vendredi en comparution immédiate.