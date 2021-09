Le LOU Rugby reçoit Perpignan pour se racheter

Une semaine après la débâcle à Pau pour le premier match à l'extérieur, le LOU doit se racheter sous les yeux de son public au Matmut Stadium de Gerland.

Cette troisième rencontre de la saison signera également le retour de plusieurs joueurs phares dans l'effectif de Pierre Mignoni. En effet, Géraci, Lambey, Devisme et Niniashvili, laissés au repos le week-end dernier, feront un comeback attendu à Lyon. Il en va de même pour Doussain, Sobéla et Regard qui reviennent de blessure.

L'équipe aura donc les moyens pour rivaliser avec des Perpignanais pas très en forme eux non plus, à condition que les joueurs retrouvent de la discipline et de l'adresse pendant 80 minutes.

Il faudra cependant toujours faire sans Mathieu Bastareaud, récemment opéré d'une fracture à la main ni Tuisovan lui aussi blessé.

Le coup d'envoi sera donné à 15h.

Le groupe lyonnais : Bamba, Chiocci, Devisme, Kaabèche, Taofifenua S., Ivaldi, Marchand, Taufete'e, Geraci, Lambey, Taofifenua R., Cretin, Goujon, Saginadze, Sobela, Taufua, Couilloud, Pélissié, Berdeu, Doussain, Barassi, Dumortier, Ngatai, Regard, Mignot, Arnold, Laporte, Niniashvili.

Arbitre : Sébastien Minery