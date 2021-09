Près de Lyon : le rodéo se mue en course-poursuite sur l’autoroute et se termine en prison

Les faits ont débuté en début de semaine à Givors dans le quartier Casanova. Là, un individu âgé de 25 ans s’adonnait à un rodéo urbain à bord d’une voiture.

Repéré par les forces de l’ordre, il a refusé de s’arrêter et a poursuivi sa course dans les rues de la ville, multipliant les infractions, avant de s’échapper via l’A7. Selon le Progrès, il poussa son véhicule jusqu’à 170km/h avant d’être finalement interpellé.

Bien connu de la justice, le Givordin a été jugé et condamné à Lyon. Il a écopé de 9 mois de prison assortis d’un mandat de dépôt.