Trajet Lyon-Paris en jet : l’OL conspué sur les réseaux sociaux

Mais plutôt qu’à la gare de la Part-Dieu, le groupe s’est rendu à l’aérodrome de Bron où l’attendait un jet affrété par le club. Des images qui font de plus en plus grincer des dents.

Kylian Mbappé, rapatrié en jet par le PSG après sa blessure avec les Bleus à Strasbourg, avait déjà subi les foudres des réseaux sociaux.

C’est donc au tour de l’Olympique Lyonnais d’être pointé du doigt pour avoir préféré la solution avion plutôt que train.

"Si seulement il existait entre Paris et Lyon un moyen de transport de masse, rapide, peu polluant, et cadencé à l'heure (voire la demi-heure en heure de pointe) et dont une voiture ou la rame entière pourrait être privatisée", se désole @RadicalizedMum sur Twitter en visionnant les images des joueurs montant dans l’avion.

Un soupir avec en toile de fond l’écologie, qui a récolté de nombreuses réponses positives, et donc peu reluisantes pour l’OL.

Pour justifier les trajets, même courts, en avion, les clubs de Ligue 1 évoquent bien souvent la meilleure récupération que cela offre aux joueurs. Les Lyonnais ont ainsi enchaîné cette semaine la réception de Strasbourg dimanche, puis l’aller-retour à Glasgow jeudi et vendredi, avant donc d’enchaîner avec le voyage vers la capitale ce week-end.

A noter que peu importe la longueur du trajet, les clubs de football ne privilégient que deux solutions : le car et l'avion.