Lyon : harcelées en plein centre-ville, elles filment leurs agresseurs

Ce weekend, une vidéo de 48 secondes a fait son apparition sur les réseaux sociaux. On peut y voir trois individus installés dans une Citroën C3, stationnée en double file sur le quai des Célestins, dans le 2e arrondissement de Lyon. Les trois hommes s’en prennent verbalement à un groupe de jeunes femmes, dont l’une a une valise à ses pieds et demande explicitement aux jeunes de quitter les lieux : "Vous pouvez y aller s’il vous plait". "Et si on n’y va pas il y a quoi ?" répond un passager, quelques secondes avant de comprendre qu’il est filmé.

Le harcèlement, pourtant, se poursuit dans cette rue très passante, et s’aggrave même quand l’une des jeunes femmes reproche au conducteur de prendre le volant alcoolisé. "Sale pute, nique ta mère" (sic) lance l’automobiliste avant de regagner l’habitacle. Le harcèlement de rue se termine avec un jet de liquide sur l’une des victimes, puis les auteurs prennent la fuite.

Pour le moment, on ne sait pas si une enquête a été ouverte ni si une plainte a été déposée.