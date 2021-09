Lyon Politiques : l'actualité de la semaine décryptée par nos experts - 24/09/21

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés du directeur de la publication de LyonMag Alexis André, du journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul et les anciens élus Emmanuel Hamelin et Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- Les Voies Lyonnaises : le Graal pour les cyclistes, inutile pour les autres ?

- Plan métros : le métro E est-il encore une évidence ?

- Agents de la Ville de Lyon augmentés : Grégory Doucet a-t-il acheté la paix sociale ?

- Contre-concertation, MétropolExit, permis bloqués : l'opposition est-elle mauvaise perdante ?