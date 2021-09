"Mont d'Or Beer Festival" : une grande fête de la bière locale ce samedi près de Lyon

Le Sou des Ecoles de la commune organise toute la journée le "Mont d'Or Beer Festival", une grande fête de la bière artisanale et locale au sein de la cour de la maison natale d'André-Marie Ampère, le célèbre physicien précurseur de l'électronique. Une quinzaine de brasseurs alimenteront les joies des participants à ce festival qui se veut familial.

L'an dernier, l'événement avait attiré plus de 2000 curieux. Cette année, de nombreuses animations et ateliers de découverte du brassage seront organisés. La fête est gratuite et durera jusqu'à 19h. À noter qu'une restauration de qualité sera proposée.