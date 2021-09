Lyon : le menu du Dîner des Grands Chefs auquel participe Emmanuel Macron

Car Emmanuel Macron participe au Dîner des Grands Chefs à la préfecture du Rhône, d'où le quartier bouclé. A la veille de se rendre au Sirha, le chef de l’Etat va pouvoir déguster les mets préparés par la fine fleur de la gastronomie lyonnaise.

Voici le menu :

Pour le cocktail, arrosé de champagne et de vin blanc, Emmanuel Macron pourra déguster des fromages de la Maison Mons et de la Mère Richard. Mais aussi du Pâté Croûte du 33 (lapin, veau, foie gras) de Frédéric Berthod, des girolles bourbon et hibiscus et un tataki d’agneau poireaux et yaourt fumé de Louis Fargeton, une texture d’huître, chou kale et sorbet échalote, et mini betteraves rouges, câpre à queue et citron caviar de Florent Poulard, ainsi que des coquillages, coco de Paimpol, citrons, jus iodé, algues et agneau, chèvre, amandes, figues de Floriant Remont.

Pour le dîner, le chef lyonnais étoilé Mathieu Viannay a préparé des coquillages en marinière au thym citron, chou pointu et émulsion iodée. César et Léo Troisgros ont prévu un rouge aux lèvres. Emmanuel Renaut et Nadine Vincent ont préparé une recette de poissons : lotte, fera, omble, brochet bouillon végétal et herbes de montagne. Jaques et Paul Marcon serviront du pigeonneau au praliné de cèpes.

Pour le dessert, les chocolatiers Sébastien Bouillet et Philippe Bernachon sont de la partie. Le premier set un confit et segment d’agrumes, crémeux yuzu, financier et croustillant maïs, jus d’agrumes perlé huile de maïs et gavotte au maïs tandis que le petit-fils de Paul Bocuse a prévu son Président 2.0.

Et ne pas oublier le petit digestif pour conclure : La Raphaëlle du Domaine d’Aiguebelle.