Séisme en Haïti : la Métropole de Lyon débloque une aide de 30 000 euros

C'est pourquoi, à son échelle, la Métropole de Lyon a voté ce lundi une aide de 30 000 euros pour soutenir la population locale. Cette somme sera versée à deux ONG "expérimentées en la matière" : Solidarités International et Handicap International.

"Face à cette terrible catastrophe humaine, la Métropole de Lyon exprime son entière solidarité avec Haïti et se mobilise pour répondre à l’urgence et commencer la reconstruction. Les défis sont nombreux, et nous mettons toute notre confiance en ces deux ONG pour leur apporter toute l’aide humanitaire, médicale et logistique possible", a déclaré Hélène Dromain, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de la Coopération européenne et internationale.