Près de Lyon : dans l'appartement familial, sa chambre cachait des armes et 1500 euros

Dans une cave, ils repéraient des produits stupéfiants et trouvaient à proximité une boîte de munitions.

L'enquête ouverte a permis d'identifier la famille qui utilisait la cave. Une perquisition à son domicile était donc réalisée dans la foulée.

Dans la chambre de l'un des fils âgé de 27 ans, les fonctionnaires mettaient la main sur la clé de la cave. Mais aussi sur 1500 euros, une grenade à plâtre, un pistolet à grenaille et deux pistolets d'airsoft.

La perquisition se poursuivait dans la cave, ouverte grâce à la clé, et qui cachait 234 grammes d'herbe de cannabis, une balance de précision, des couteaux et des sachets vides qui pourraient avoir contenu jusqu'à 1,2 kilo d'herbe.

Le jeune homme n'étant pas présent lors de la descente de police, il était placé en garde à vue le 28 septembre. Lors de son audition, il reconnaissait la détention d'armes dans sa chambre. Mais niait être le propriétaire des stupéfiants de la cave, dont il avait pourtant la clé.

Laissé libre, il sera jugé en avril 2022.