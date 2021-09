Le maire de Lyon Grégory Doucet réclame un débat sur la légalisation du cannabis

Le temps des longs monologues du maire est alors peut-être révolu. En tout cas, son prédécesseur Gérard Collomb n'a pas hésité à lui poser une question un peu éloignée du sujet de la délibération sur un programme de travail de SDF au sein des services de la Ville.

"Êtes-vous favorable à la légalisation du cannabis ? Notre vote sur cette délibération dépendra de votre réponse", a déclaré l'ancien baron de la capitale des Gaules au nom de son groupe Pour Lyon.

"Je regrette que vous n'ayez pas exprimé votre avis sur la délibération", a d'abord déploré l'édile écologiste qui n'a pas manqué de faire un peu de pédagogie avec son aîné. "Pour répondre : oui, je suis favorable à la légalisation", a-t-il ensuite répondu en assurant que "le sujet mérite qu'il y ait un débat pour expliquer quels sont les points de vue et les grilles de lecture".

Ce n'était pas la première fois que Grégory Doucet était confronté à cette question. Lors de la campagne de 2020, il avait s'était déjà positionné favorablement sur le sujet. Son avis est désormais officiel et sera marqué dans le procès-verbal de ce conseil du 30 septembre 2021.

L'élu a cependant très vite recentré ses propos sur le sujet du jour en affirmant que "là, en l'occurrence, je crois que le sujet qui nous occupe et sur la question des addictions et des toxicomanies, eh bien je crois qu'il faut aussi avoir une approche que je qualifierai de sociale, d'accompagnement et de prévention".