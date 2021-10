Près de Lyon : un appel à témoins pour retrouver un vendangeur porté disparu

Et ce après la disparition inquiétante d’un vendangeur polonais dans une exploitation de Saint Vérand, dans le Beaujolais.

Jaroslaw Szczepanik, âgé de 32 ans n’a plus donné signe de vie depuis mardi après être parti à pied. Un appel à témoin a été lancé par la gendarmerie. L’homme mesure environ 1m70, il est maigre mais musclé, a les cheveux blond foncé, les yeux bleus et des dents de devant manquantes. Au moment de sa disparition le vendangeur portait un pantacourt gris, des chaussures blanches et un tee-shirt rouge.

Les personnes ayant des informations peuvent contacter la gendarmerie de Val d’Oingt au 04.74.71.60.02.