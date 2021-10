La Vogue des Marrons fait son retour à Lyon !

La Vogue des Marrons est de retour ce samedi à Lyon. Elle retrouve sa place le long du boulevard de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement, alors que l'édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19.

Et pour que tout se passe au mieux, les forains auront l'obligation de contrôler le pass sanitaire de leurs clients afin qu'ils accèdent aux manèges et aux stands.

La Vogue restera en place jusqu'au 14 novembre prochain. Elle sera ouverte de 16h à 20h les lundis et mardis, et de 10h à 21h les mercredis. Comme d'habitude, les attractions se reposeront le jeudi pour ouvrir jusqu'à 23 les vendredis et samedis. Le dimanche, les marrons chaufferont de 10h à 21h.