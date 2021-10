Près de Lyon : des élus écologistes de la Région manifestent devant la centrale nucléaire du Bugey

Ce dimanche, des centaines de militants, associations et élus écologistes se sont retrouvés dans l’Ain, à 30 kilomètres de Lyon, pour dénoncer la situation de la centrale du Bugey et plus globalement du parc nucléaire français, ainsi que la prolongation des réacteurs.

"Nucléaire : 40 ans ça suffit ! EPR non merci !" pouvait-on lire sur une banderole déployée face aux réacteurs de la centrale aindinoise.

Fabienne Grébert, conseillère régionale et ancienne candidate à la présidence d’Auvergne-Rhône-Alpes souhaitait "rappeler la nécessaire sobriété, meilleur moyen de se passer de l'énergie nucléaire" et ne "jamais oublier les accidents nucléaires de Fukushima et Tchernobyl".