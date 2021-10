L'OL féminin repart à la conquête de la Ligue des Champions

Les Lyonnaises débutent ce mardi soir les phases de poules de Ligue des Champions par un déplacement en Suède, où elles affrontent le BK Häcken à 18h45. Eliminées en quart de finale l'année dernière, les filles de Sonia Bompastor sont plus motivées que jamais alors que la compétition teste une nouvelle formule cette saison : "On souhaite remporter ce premier match de poule à l'extérieur", a expliqué Bompastor en conférence de presse d'avant-match. "J'ai des joueuses compétitrices, revanchardes pour certaines, qui veulent remporter les trois compétitions".

Après un sans-faute en championnat, les Fenottes, accrochées lors du match de barrage européen, ont pris le temps "d'étudier l'adversaire", selon la coach de l'OL, qui pourra compter sur le retour d'Ada Hegerberg après un an et demi de blessure : "Tous les détails comptent à ce niveau. C'est une équipe athlétique qui presse haut et qui va chercher les adversaires".

Aux Lyonnaises de ne pas se faire surprendre en Suède pour entamer au mieux une compétition qu'elles ont remportée sept fois. La rencontre sera diffusée sur la chaine Youtube de la WCL.