Häcken-OL féminin : Lyon déroule, Hegerberg fait son grand retour

Un déplacement sur la pelouse suédoise d’Häcken qui a vite été maîtrisé par les joueuses de Sonia Bompastor. Dès la 10e minute, Melvine Malard trompait la gardienne adverse. Lors de leur célébration, les Lyonnaises exhibaient un maillot de leur coéquipière Amel Majri, blessée et out pour le reste de la saison.

En début de seconde période, il ne fallait que quelques minutes (48e et 53e) à l’OL pour faire le break et se mettre à l’abri. Catarina Macario puis Larsen contre-son-camp marquaient les 2e et 3e buts lyonnais.

Outre les trois points et cette belle victoire, on retenait aussi le retour sur la pelouse d’Ada Hegerberg. Blessée et absente des terrains depuis 625 jours, l’attaquante norvégienne est entrée en jeu à la 78e minute. Un premier pas vers une récupération que l’on espère totale de ses moyens et de ses sensations.

"On s'était fixé de remporter la victoire. Les filles ont réalisé un match abouti, je suis fière d'elles. On avait des objectifs défensifs, notamment de garder un bon équilibre. On a été très sérieuses, c'est positif", a réagi à l'issue de la rencontre la coach lyonnaise.

"On souhaite gagner tous les matchs. On sait qu'on va s'améliorer au fil du temps mais c'était important de bien débuter la compétition", a surenchéri Daniëlle van de Donk.