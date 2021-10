Lyon : la mairie s'engage dans la 2e phase de restauration de l'église Saint-Bruno-les-Chartreux

Le maire écologiste pouvait ainsi se rendre compte des résultats de la première phase de restauration de l'église, qui a "permis de rendre sa splendeur à quelques-unes des pièces architecturales et ornementales les plus magnifiques de l’édifice".

Grégory Doucet n'était pas venu les mains vides puisqu'il a souhaité poursuivre le travail engagé. L'édile a donc signé la convention pour lancer une seconde phase de travaux "afin de disposer d'un patrimoine à l'éclat retrouvé".

Propriété de la Ville de Lyon et classée au titre des Monuments historiques en 1911, Saint-Bruno-les-Chartreux connaît plusieurs étapes de restauration depuis les années 1990.

Engagée en 2018, la première phase aura coûté 1,7 million d'euros, pris en charge par la Ville, l'Etat et le mécenat.

Les travaux à venir débuteront au 1er trimestre 2022 et doivent se conclure mi-2023. Ils concerneront les couvertures, les façades du choeur et du chevet et les cinq chapelles latérales encore jamais restaurées. Cette fois, ce sont 2,3 millions d'euros qui seront débloqués.

A noter enfin que la convention patrimoine 2019/2024 concernera également les restaurations de la façade principale de l'église Saint-Bonaventure (2e arrondissement), de l'église Saint-Irénée (5e arrondissement) et de l'intérieur de l'église Saint-Nizier (2e).

Pour l’heure, les conditions atmosphériques peu engageantes ont empêché que la cérémonie d’inauguration de la rénovation de la façade de l’église (réalisée en 1870 par l’architecte Louis Saint Marie Perrin) se déroule dans la cour, mais la satisfaction de tous les participants était palpable. Et quand Grégory Doucet a pris la parole, il l’a fait pour rappeler au nom des Lyonnais et à titre personnel combien l’avancement des travaux l’avait réjoui.

Il est vrai que par le fameux procédé du avant/après, l’architecte en charge de la rénovation de la façade, Renzo Wieder, a bien montré au public rassemblé dans l’église, ce que les passants et curieux des beautés architecturales lyonnaises avaient pu gagner à la restauration. Les lasers à infrarouge et autres techniques employées ont complètement transformé une façade qui avait été peu à peu envahie par des croûtes noires que l’équipe a fait disparaître, restaurant notamment la statue de Saint Bruno.

Reste à faire venir des visiteurs en nombre : "100 000 visiteurs en 15 ans c’est bien, mais ça ne nous suffit pas", a martelé Marie-Claude Dumont, présidente de l’association Eglise Saint Bruno. Elle a donc l’intention d’agir auprès d’Only Lyon de manière à ce que l’église fasse partie d’un circuit de visite baroque qui se terminerait par la chapelle de la Trinité après être partie de la Croix Rousse. Un miracle supplémentaire est sans doute possible puisque le maire de Lyon, l’écologiste Grégory Doucet et le Préfet républicain Pascal Mailhos se sont déjà retrouvés au premier rang, côte à côte, dans une église très catholique.

