Près de Lyon : il débarque de région parisienne pour menacer de mort son ex-conjointe

La victime, âgée de 46 ans, avait porté plainte, indiquant être harcelée par son ex. Aux enquêteurs, la femme a expliqué recevoir régulièrement des SMS, provenant de huit numéros différents. Son ex avait également fait le voyage depuis la région parisienne pour se présenter à son domicile et la menacer de mort.

Le suspect a fini par être localisé et interpellé. Il a été présenté au parquet ce mercredi en vue d'un jugement en comparution immédiate.