Vidéoprotection, trafic de drogue et Interpol : Gérald Darmanin fait le point à Lyon

Le ministre de l’Intérieur a tout d’abord inspecté le nouvel Hôtel de Police Marius Berliet dans le 8e arrondissement.

Là, il a été accueilli par Grégory Doucet, maire de Lyon, Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la Politique de la Ville, Mohamed Chihi, adjoint au maire en charge de la Sécurité et Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement.

Durant la visite des locaux policiers entièrement rénovés, l’homme d’Etat a pu échanger avec les chefs des différents services qui composent l’immense Hotel. Il a passé beaucoup de temps au Centre d’Information et de Commandement, le coeur névralgique des forces de l’ordre à Lyon.

C’est après cette visite républicaine que Gérald Darmanin a accepté d’échanger avec les journalistes présents. Il a d’abord évoqué l’épineuse question des caméras de vidéoprotection, sujet sur lequel il a un léger désaccord avec Grégory Doucet.

En effet, plus tôt dans la journée, le ministre avait recommandé publiquement l’ajout de caméras au maire. Ce à quoi l’édile a répondu, lui aussi publiquement au micro de nos confrères de Radio Scoop, que Lyon était déjà bien assez équipée en la matière et que des renforts humains s’imposaient. "Jusqu’à preuve du contraire, ce ne sont pas les caméras qui attrapent les délinquants", a-t-il notamment déclaré.

Caméras, renforts humains ou les deux ?

Les deux hommes se sont donc retrouvés sur le parvis de l’Hotel de Police et Grégory Doucet écoutait attentivement les phrases prononcées par le résident de la place Beauvau. "D’abord, ‘plus de personnes’, ce n’est pas la première fois que vient à Lyon et je tiens cette promesse. Nous augmentons les effectifs de police nationale comme jamais ils n'ont été augmentés dans la ville de Lyon. C’est notamment grâce à Gérard Collomb et au recrutement qu’il avait fait il y a trois ans que je peux désormais annoncer ces arrivées concrètes puisque 79 policiers nationaux sont déjà arrivés depuis le début de l’année", a déclaré Darmanin.

Mais selon lui, "nous avons besoin d’autre chose pour lutter contre l’insécurité (…) il y a 570 caméras à Lyon, il en manque dans certains quartiers", a-t-il poursuivi.

"Le ministre a évoqué les chiffres certes, je lui ai rappelé la nécessité, pour moi, en tant que maire, d’avoir une visibilité très précise sur les effectifs qui arrivent à Lyon (…) il n’a pas encore les chiffres lui-même", a, un peu plus tard, confié Grégory Doucet à LyonMag en précisant qu’il avait notamment été question du besoin urgent de renforts à la Guillotière.

Trafic de drogue : Rillieux et Villeurbanne passent en "quartiers témoins"

Chacun l’admet, cette insécurité croissante est étroitement liée au développement du trafic de drogue dans l’agglomération lyonnaise. C’était d’ailleurs le sujet principal de la venue de Gérald Darmanin à Lyon. Le ministre a annoncé la création de deux quartiers "témoins" à Rillieux-la-Pape et à Villeurbanne. Dans ces zones, il y aura "une concentration très forte de moyens". Caméras à l’intérieur des immeubles, interventions des bailleurs sociaux pour d’éventuelles expulsions, intensifications des enquêtes judiciaires : tout sera mis sur la table pour organiser une "reconquête, cage d’immeuble par cage d’immeuble".

Interpol, la polémique

Le troisième et dernier sujet local évoqué par Gérald Darmanin concerne une institution internationale : Interpol (dont le siège est situé dans le 6e arrondissement de Lyon). Alors qu’en novembre prochain l’organisation devra choisir son nouveau directeur, le général émirati Ahmed Naser Al-Raisi est aujourd’hui le seul candidat. Cependant, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer les agissements passés du militaire. Il est en effet accusé d’autoriser largement la pratique de la torture par ses services, à l’encontre des opposants au régime monarchique des Emirats-Arabes-Unis.

Le député du Rhône Hubert Julien-Laferrière a notamment demandé au gouvernement français et à Gérald Darmanin d’intervenir et de s’opposer à cette probable nomination. "La France va étudier toutes les candidatures, écouter la campagne et recevoir les Etats avant de choisir ce qu’elle pense être le mieux pour elle et pour la coopération internationale", a promis le ministre de l’Intérieur. Un jeu en touche qui permet donc au gouvernement de temporiser.

