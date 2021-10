Lyon : nouvelle étape ce mardi pour la radio nouvelle génération avec le DAB+

Le DAB+ va déployer 25 radios nationales sur l’axe autoroutier Paris-Lyon-Marseille et donc sur les villes qui le composent comme Auxerre, Dijon ou Avignon.

Pour le CSA et pour les professionnels de la radio, la comparaison servant à expliquer comment fonctionne le DAB+ est simple : c’est le même principe que la TNT pour la télévision !

En comparaison avec la bande FM et vos vieux postes radio, le DAB+ propose un meilleur son, aucune interférence, des infos sur la musique ou le programme, davantage de radios disponibles… Et surtout, plus besoin de chercher désespérément la fréquence de votre radio préférée : il suffit de cliquer sur cette dernière pour l’écouter sans coupure sur l’axe PLM. Fini donc les longues minutes passées en voiture pour capter de nouveau la radio partie sans crier gare sur une fréquence plus éloignée.

A Lyon, il y a actuellement 38 radios qui se partagent la bande FM. Demain, ce sont 59 radios qui seront proposées par le DAB+. Et tout le monde est invité à embarquer dans l’aventure : radios publiques, privées, associatives. Ce mardi, ce sont 25 radios nationales qui pourront être écoutées dans les trois agglomérations phares de France et les villes qui les relient.

Les différents acteurs de cette évolution sont évidemment conscients du temps nécessaire pour les ménages pour s’équiper. Rappelez-vous de la TNT qui fixait littéralement un ultimatum aux personnes, forcées de changer leur téléviseur ou d’acheter un adaptateur sous peine de ne plus recevoir leurs chaînes.

Pour le DAB+, il faut aussi s’équiper mais pas question de couper prochainement la bande FM. Une voiture neuve ? L’autoradio est forcément DAB+. Sinon, il faudra investir dans un poste radio nouvelle génération, dont les prix oscillent entre 60 et 100 euros.

Présent à Lyon ce lundi, le conseiller du CSA, Hervé Godechot s’est montré assez confiant sur la rapidité du processus. Prenant pour exemple la Norvège, qui a mis environ 5 ans entre le déploiement du DAB+ et la prise de la décision de couper définitivement la bande FM. "Ils se rendent compte qu’ils ont davantage d’audience sur DAB+ qu’ils n’en avaient sur la FM", indique-t-il, tout en prenant des pincettes pour rappeler que la Norvège et la France sont des pays très différents, dans les habitudes et dans la dispersion démographique du territoire à couvrir par le DAB+.

Le CSA estime qu’en 2020, déjà 13% de la population française était équipée pour capter le DAB+. Il n’existe aucun moyen fiable de le quantifier puisque l’écoute est anonyme. Mais Hervé Godechot est persuadé que "ça va aller vite".

