Près de Lyon : une battue ce mercredi pour tenter de retrouver René

Cet habitant de Vaugneray n'a plus donné signe de vie depuis le 4 octobre. Et pour le moment, l'appel à témoins et les recherches n'ont rien donné.

Ce mercredi matin, la gendarmerie compte sur l'appui des habitants et des chasseurs pour réaliser une battue autour du village rhodanien. Toute personne souhaitant apporter son aide est la bienvenue.

Si vous avez des informations concernant le sexagénaire parti à pied de son domicile, vous pouvez contacter la gendarmerie de Vaugneray au 04 78 45 80 21.