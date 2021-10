Près de Lyon : direction la prison pour l’homme soupçonné d’une tentative de meurtre à Sainte-Foy

Dans l’après-midi, deux frères âgés de 19 et 26 ans s’étaient rendus place Saint-Luc, pour essayer de venger le plus jeune qui avait eu une altercation avec d’autres jeunes la veille. D’après Le Progrès, les deux frères ont été déposé par une jeune femme arrivée en voiture sur place. Le plus âgé, armé d’un couteau, a alors frondé vers un groupe d’individus avec lequel il voulait en découdre.

Deux personnes, âgées de 21 et 52 ans, s’étaient interposées mais avaient reçu des coups d’arme blanche. Le premier avait été touché au cou, et grièvement blessé, le second avait été blessé à l’abdomen. Les deux victimes avaient été pris en charge en urgence absolue à l’hôpital après avoir été déposées à la clinique Charcot.

Les deux agresseurs présumés avaient pris la fuite avant de se rendre à la police dimanche où ils avaient été placés en garde à vue. Selon nos confrères, les deux frères ont été déférés ce mardi au parquet. Celui âgé de 26 ans, poursuivi pour tentative de meurtre, a été écroué. Le cadet a été laissé libre, une information judiciaire a été ouverte.