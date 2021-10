Lyon : 1800 manifestants "contre les violences d'extrême-droite", quelques tensions dans le Vieux-Lyon

Suivi d'évènement :

16h00 : Le cortège est arrivé sur la place des Terreaux, dans le 1er arrondissement de Lyon. Il n'y a pas eu d'affrontement dans le Vieux-Lyon, malgré un contexte très tendu. La préfecture annonce 1800 manifestants.

15h30 : Premières tensions dans le Vieux-Lyon. Des membres de l'ultradroite lyonnaise sont venus à la rencontre des manifestants au niveau de la rue Juiverie, dans le 5e arrondissement de Lyon. Les forces de l'ordre sont en nombre pour séparer les deux groupes et éviter que la situation ne dégénère.

15h00 : La manifestation s'approche du Vieux-Lyon, place forte de l'extrême droite lyonnaise. L'unité n'est pas vraiment au rendez-vous dans le cortège puisqu'on peut par exemple entendre des slogans comme "les syndicats c'est des bâtards" émanant des antifas. Plusieurs Gilets Jaunes défient également le service d'ordre interne puisqu'ils marchent devant le cortège au niveau du pont Bonaparte

14h45 : Le cortège s'est élancé avec à sa tête le député France Insoumise Eric Coquerel. Difficile pour l'heure de se prononcer sur un nombre de manifestants. Notre journaliste sur place évoque 1000 à 2000 personnes place Bellecour. La Jeune Garde Antifasciste donne de la voix.

#Lyon #StopExtremeDroite : la manifestation contre l’extrême droite se lance sous le soleil depuis la place Bellecour. pic.twitter.com/a8ii0LZbI4 — Lyon Mag (@lyonmag) October 23, 2021

Article initial :

Une grande manifestation "contre les violences de l'extrême droite" prendra le départ de la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon, à 14h30.

Beaucoup de personnages politiques clivants sur les réseaux sociaux devraient notamment arpenter les rues de la capitale des Gaules et du Vieux-Lyon.

Jean-Luc Mélenchon ainsi que tous les députés de son groupe La France Insoumise, l'eurodéputée Manon Aubry (LFI), Olivier Besancenot (NPA), le journaliste militant Taha Bouhafs (activiste), Sandrine Rousseau (EELV) ou encore Raphaëlle Rémy-Leleu (conseillère écologiste de Paris) ont notamment signé cet appel.

Le choix du lieu de cette manifestation n'a rien d'un hasard : "Lyon, considérée comme un "laboratoire de l'extrême droite", depuis maintenant plus de 10 ans, subit de multiples agressions de l'extrême droite (attaques racistes, islamophobes, antisémites, attaques au couteau, attaques de manifestations, attaques de librairies, attaques LGBTIphobes, etc...)", est-il écrit dans la tribune en plus d'une référence à la renaissance des anciens locaux de Génération Identitaire dans le Vieux-Lyon.

La CGT, l'UNEF et La France Insoumise encadreront les manifestants.