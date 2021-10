Lyon : des "Daltons" interpellés avant un nouveau rodéo

Le collectif de rappeurs du 8e arrondissement de Lyon prévoyait ce samedi un nouveau rodéo urbain diffusé en direct sur les réseaux sociaux. "Monsieur le maire, on arrive", avaient-ils notamment déclaré sur leur compte Instagram.

Mais avant même de s'élancer sur leur deux-roues pour rouler à vive allure dans les rues de Lyon et faire quelques roues arrière sur le bitume comme la semaine dernière place Bellecour, ils ont été surpris par un gros dispositif de police.

Selon nos informations, une dizaine d'individus vêtus de costumes jaunes et noirs ont été maitrisés par les forces de l'ordre aidées par un groupe d'appui opérationnel. Certains d'entre eux ont cependant réussi à prendre la fuite, avant d'être à nouveau rattrapés.

Pour le collectif, "même pas le quart" des Daltons ont été interpellés ce samedi. Par ailleurs, le groupe assure que les forces de l'ordre "ont foncé volontairement sur plusieurs Daltons". Ces derniers ne comptent "pas en rester là, bande de fils de pute (sic)".

Le collectif des Daltons s'était fait connaître par le tournage sauvage de clips où des armes et de la drogue étaient mises en avant, ainsi que la pratique du rodéo urbain. Leur leader Many GT avait été condamné et incarcéré, et c'est depuis sa cellule de Corbas qu'il s'était filmé pour faire partie du second clip des rappeurs en septembre.

Plus d'informations à suivre...