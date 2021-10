Villeurbanne : le boulevard Laurent Bonnevay va passer à 50km/h le long du parc de la Feyssine

Mais à compter du mardi 2 novembre, le tronçon du boulevard Laurent Bonnevay le long du parc de la Feyssine passera à 50km/h.

La Métropole de Lyon l'annonce dans un communiqué ce jeudi, précisant que la sécurisation de l'un des axes routiers les plus accidentogènes de l'agglomération était l'une de ses priorités.

"Toutes les études montrent, en effet, une corrélation entre une vitesse excessive des véhicules et la gravité des accidents dont les victimes sont, la plupart du temps, les piétons et les cyclistes. Ce secteur qui longe le campus de la Doua et le parc de la Feyssine est fréquenté par de très nombreux étudiants et promeneurs", explique la collectivité.

Des panneaux et marquages au sol vont être installés pour prévenir les automobilistes de l'abaissement de la vitesse. Des radars pédagogiques viendront compléter le dispositif ces prochaines semaines. Tandis que le séquençage des feux tricolores sera modifié pour tenir compte de ce passage à 50km/h.