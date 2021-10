Près de Lyon : deux hommes interpellés après 18 vols à l'étalage

Ce quadragénaire est suspecté d'avoir une multitude de vols à l'étalage entre avril 2019 et mars 2021 dans le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme et la Côte-d'Or. Placé en garde à vue, il a aussi été entendu pour le même genre de faits commis en compagnie d'un complice âgé d'une cinquantaine d'années.

Les enquêteurs ont donc décidé de perquisitionner les domiciles des deux suspects. Comme attendu, ils y ont découvert des objets supposés volés. Ils ont également mis la main sur du crack chez le quinquagénaire. Ce dernier, en manque, a d'ailleurs été hospitalisé lors de sa garde à vue.

"Très défavorablement connus des services de police", les deux hommes ont été interrogés. Le plus jeune a nié les faits tandis que le second n'a reconnu que certains vols lui servaient à financer sa consommation de drogue. Au total, les forces de l'ordre ont élucidé 18 vols à l'étalage en deux ans, dont des bijoux, des parfums et des lunettes.

Le quadragénaire sera convoqué devant un officier de police judiciaire en novembre tandis que son compère a été provisoirement incarcéré jeudi avec un renvoi dans 10 jours.