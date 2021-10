Nouvelle manifestation anti pass sanitaire ce samedi à Lyon

Illustration - LyonMag Archives

On prend les mêmes et on recommence.













Une nouvelle manifestation anti pass sanitaire est prévue ce samedi à Lyon, pour la 16e semaine consécutive. Organisé par le collectif "Lyon pour la Liberté", le mouvement se veut être pacifique et apolitique. Le cortège s'élancera à 14h de la gare des Brotteaux, dans le 6e arrondissement de Lyon, pour rejoindre la place Maréchal Lyautey. Les militants, complotistes pour beaucoup, protesteront donc contre le "pass de la honte", mais aussi "contre le 'vaccin' obligatoire et ses effets secondaires graves", "les mensonges médiatiques", "la corruption du gouvernement et de lobbys pharmaceutiques" et "les pénuries organisées". X

