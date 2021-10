L'OL reçoit Lens pour oublier la déroute niçoise

Et de l'avis de Peter Bosz, cette rencontre "promet du spectacle" : "Lens est une équipe qui n'a pas peur de jouer, et nous non plus. Ils font un pressing haut. Ce sera un match très intéressant", s'est réjoui l'entraineur lyonnais en conférence de presse d'avant-match. Dauphins du PSG, les Lensois "ne sont pas là par hasard après onze matchs. C'est la deuxième équipe à l'extérieur", a relevé le coach néerlandais qui a profité de la semaine pour "travailler et évaluer les derniers matchs".

D'autant que la réception de Lens semble cruciale pour les Lyonnais. Relégués à la 9e place du classement, les Gones doivent oublier la défaite du week-end dernier à Nice, concédée lors des dix dernières minutes, alors qu'ils menaient 2-0. "C'est du travail dans la tête. Tout de suite après le match, on était tous très déçus. Quand tu perds comme ça, ce ne sont pas que des points de perdus", a analysé le technicien.

Mais Peter Bosz se veut optimiste : "Il ne faut pas oublier les 80 minutes face à Nice même si je sais que dans le football il n'y a que les points qui comptent. Pour aller plus haut au classement, il faut gagner et donc bien jouer et on joue de mieux en mieux".

"Un match dure 95 minutes", a abondé Lucas Paqueta. "On a pêché par manque de concentration, et ça doit nous servir pour faire un match plein", a expliqué le Brésilien, élu chouchou du public. "Je suis très heureux de ce que je vis à Lyon, de cette chaleur du public lyonnais. Ca me donne la chair de poule quand je suis sur le terrain et que je vois cette ferveur", a confié Paqueta, conscient de ses nouvelles responsabilités et promettant de "toujours donner le meilleur pour qu'on puisse atteindre nos objectifs".

Avec la Ligue des Champions en tête, les Lyonnais seraient bien inspirés de faire un résultat ce samedi soir à domicile. Car le podium n'est qu'à quatre petits points.

F.L.