Loi de transformation de la fonction publique : les agents de la Ville de Lyon de nouveau appelés à faire grève

Pour leur troisième mouvement depuis la rentrée, les agents de la Ville sont appelés à faire grève le 12 novembre prochain. Soit le vendredi, lendemain de jour férié. Sauf que les écoliers eux seront bien présents, puisqu'ils ne feront pas le pont.

La CGT veut toujours "lutter avec détermination contre l’augmentation du temps de travail et pour le retrait de la note de service limitant le droit de grève".

Selon le syndicat, "le Maire, l’élu aux services publics et leur administration restent sourds aux mouvements sociaux et aux revendications des agents et de la CGT".

Pour rappel, les agents de la Ville protestent notamment contre le passage à 1607 heures annuelles de travail pour l’ensemble des agents de la fonction publique. Autre point de tension, la suppression d'une journée complète de salaire en cas de grève et l'obligation de se déclarer gréviste 48h à l'avance.