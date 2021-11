Qualifié pour la suite de l'Europa League, l'OL va à Rennes "l'esprit libéré"

Les Lyonnais se déplacent à Rennes à 20h45 pour le compte de la 13e journée de Ligue 1.

"On est focalisé sur la victoire", a confié Thiago Mendes en conférence de presse d'avant-match. "On souhaite bien jouer et gagner ce match. C'est très bien d'être qualifié en 8e, on peut avoir l'esprit libéré et se concentrer sur le championnat", a détaillé le Brésilien, peu utilisé par Peter Bosz depuis le début de la saison.

Ce week-end, les Gones ont l'occasion de poursuivre leur remontée au classement, entamée samedi dernier grâce à la victoire au forceps contre Lens. Face à des Rennais, actuellement cinquièmes à égalité de points avec Lyon, l'OL devra encore afficher la volonté de faire un match complet : "On a déjà perdu des points sur des fins de matchs. A nous d'être vigilants", a analysé Mendes.

Peter Bosz, lui, se méfie de cette équipe coachée par Bruno Genesio : "Rennes est premier sur les six dernières rencontres. C'est une équipe qui joue bien et qui est en forme. On devrait avoir un match intéressant".

S'ils gagnent ce duel, les Lyonnais pourront ensuite aborder plus sereinement la trêve internationale qui s'annonce. D'autant que la reprise se fera sur les chapeaux de roue avec la réception de Marseille le 21 novembre.

F.L.