Près de Lyon : appelés pour une bagarre, la police tombe sur 550 grammes de drogues

Un équipage de police a été appelé rue du Château-Gaillard à 21h30 suite au signalement au 17 d'une bagarre. Mais sur place, les forces de l'ordre n'ont constaté ni rixe, ni blessé.

Cependant, deux individus présents sur les lieux se sont mis à courir à la vue du gyrophare. Dans sa course, l'un d'entre eux a laissé tomber un sac contenant 400 grammes de résine de cannabis.

Peu de temps après, les fonctionnaires ont réussi à rattraper les deux fuyards et les ont interpellés à proximité de leur voiture. En fouillant le véhicule, les agents ont découvert 120 grammes supplémentaires de drogues ainsi que 170 euros en liquide.

Le second suspect était porteur de 31 grammes d'herbe et de 350 euros. Placé en garde à vue et interrogés, les individus âgés de 19 et 25 ans ont essayé de minimiser leur rôle dans ce flagrant trafic de stupéfiants.

Présenté au parquet ce dimanche, le plus jeune a été écroué en attente de son jugement ce lundi. Le plus âgé sera convoqué ultérieurement devant le juge.