OL féminin : Grace Kazadi prolonge son contrat

Ce vendredi après-midi, le club a annoncé avoir prolongé le contrat de Grace Kazadi. Arrivée en 2016, la défenseure est désormais liée à Lyon jusqu’en juin 2023. Soit une extension d’une année supplémentaire.

Grace Kazadi est de retour à l’OL après avoir été prêtée la saison passée à l’Atlético Madrid. Une expérience espagnole fructueuse puisque la joueuse de 20 ans avait convaincu Corinne Diacre de lui offrir sa première sélection en Equipe de France en avril dernier.

Barrée par des joueuses de grand talent à son poste et victime de plusieurs blessures, Grace Kazadi n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison à l’OL. Mais avec le possible départ de Wendie Renard, dont le contrat arrivera à échéance à l’été 2022, il est possible que Sonia Bompastor compte sur elle pour prendre la relève avec Griedge Mbock et Kadeisha Buchanan.