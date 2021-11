Propos sur Vichy : la Licra compare Etienne Blanc à Eric Zemmour

Il y a quinze jours, Etienne Blanc avait dérapé sur le traitement des juifs par la France de Vichy. Celui qui est désormais l’ancien président du groupe LR avait été interrogé sur l'ambiguïté de la position d'Eric Zemmour sur le maréchal Pétain et la France de Vichy. "Est-ce qu’en signant l’armistice, on n’a pas donné aux juifs les moyens de protection qui, pendant deux ans, permettaient de fuir le régime nazi ? Moi, je ne peux pas répondre", avait notamment déclaré l'homme politique lyonnais, ancien bras droit de Laurent Wauquiez à la Région.

Une prise de parole qui poussera à la démission le sénateur du Rhône, et qui continue d’entretenir la polémique. Ce mercredi, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme a réagi, tout d’abord en s’étonnant que ces propos "n’émanent pas d’un chroniqueur habitué au buzz et à la stigmatisation mais de vous (Etienne Blanc ndlr), élu de la République, député, maire et aujourd’hui sénateur". Une comparaison claire avec le polémiste Eric Zemmour.

"Sitôt votre départ de la présidence du groupe LR du conseil municipal annoncé, vous vous offusquiez et faisiez part de votre indignation quant au traitement que vous a réservé votre famille politique, Les Républicains. Cependant, lors de vos apparitions multiples dans les médias suite à cet entretien vous avez souvent balayé d’un revers de la main les soupçons de tentative de réécriture de l’Histoire. Ces faits ne font pourtant plus débat ni chez les historiens ni au sommet de l’Etat depuis la déclaration de Jacques Chirac en 1995" rappelle l’association.

Le président de la Licra Auvergne-Rhône Alpes, Alain Blum, réclame désormais "une réponse claire et officielle" d’Etienne Blanc.