Près de Lyon : les portraits des habitants de la Saulaie vandalisés

Une réserve de foncier énorme à la frontière entre la Mulatière et Oullins, en bordure d'Yzeron et de la M7. Pour accompagner la transition entre l'actuel technicentre SNCF et demain un lieu de vie, un projet artistique avait été lancé, avec de grands portraits d'habitants placardés sur les murs de la Saulaie le 29 septembre dernier.

Ce vendredi matin, la mairie d'Oullins a annoncé que les photos prises par Lionel Rault avaient été vandalisées dans la nuit rue Dubois Crancé. "Certains ont dû juger que les portraits des habitants de la Saulaie ne devaient "s’étaler" sur les murs ? Ou simplement une envie soudaine de détériorer ? Qui sait ?", regrette la municipalité sur les réseaux sociaux.