Troisième défaite consécutive pour l'ASVEL face aux leaders du championnat

Après le Real Madrid et Barcelone en Euroligue, l'ASVEL s'est incliné une troisième fois de suite ce dimanche face à Boulogne-Levallois, actuel leader de Betclic Elite.

Il faut dire que les Villeurbannais ne sont pas vraiment aidés en ce moment avec les blessures d'Antoine Diot et de David Lighty, et l'absence de deux joueurs pour cause de Covid.

Avec cette nouvelle défaite sur un score de 64 à 85 à domicile, l'ASVEL tombe à la 5e place du championnat national.