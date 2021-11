Coup de froid : quelles températures à Lyon cette semaine ?

La fin du mois de novembre sera synonyme de baisse des températures en France. C’est un coup de froid qui est en effet prévu à partir de ce lundi sur tout le pays.

Le mercure dégringolera progressivement cette semaine à Lyon et dans le Rhône. Il ne fera pas plus de 5 degrés au plus fort de la journée à compter de mercredi. Le thermomètre sera également glacial au petit matin pour ne pas dépasser les 2 degrés.

Du côté du ciel, les nuages domineront cette semaine dans le ciel de l’agglomération et du département. Quelques éclaircies seront possibles mardi et mercredi avant un temps plus instable en fin de semaine. Météo France annonce des averses pour le week-end voire… quelques flocons de neige.