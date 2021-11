Lyon désignée ville la plus économiquement attractive de France (hors Paris)

Ce classement, qui repose sur plus de 75 critères, a pour objectif de désigner les aires urbaines les plus professionnellement attractives sur tout le territoire français, à l'exception de Paris.

Et on peut dire que Lyon s'en sort très bien dans sa catégorie d'agglomération de plus de un million d'habitants. La capitale des Gaules est en effet la métropole aux meilleures performances économiques. Elle est aussi celle qui possède le meilleur marché tertiaire et qui accueille le mieux ses entreprises.

Lyon est en revanche devancée par Toulouse dans la catégorie "connectivité, capital humain et innovation". C'est Aix-Marseille qui lui passe devant en ce qui concerne l'indice de qualité de vie.