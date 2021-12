Privé de ses supporters, l'OL doit continuer "d'engranger des points" face à Reims

Et c'est dans un stade vide que les Lyonnais évolueront, après les débordements lors de l'Olympico : "C'est dur de jouer au foot sans les supporters, ils nous aident beaucoup quand les matchs sont difficiles", a reconnu Bruno Guimaraes en conférence de presse d'avant-match. Un avis partagé par Peter Bosz : "On a pris beaucoup de points à domicile. C'est en partie grâce aux supporters. Ils nous aident vraiment quand on joue à la maison. Mais l'approche ne va pas changer : ce sera un match à onze contre onze".

Pas de douzième homme pour l'OL, mais un groupe presque au complet, malgré les forfaits de Léo Dubois et Sinaly Diomandé. "On a joué à Brondby puis à Montpellier avec beaucoup de changements, alors on verra", a confié l'entraineur lyonnais, qui cette fois "souhaite gagner en jouant bien". "Je pense qu'on est meilleur maintenant qu'en début de saison. On peut faire beaucoup mieux que face à Montpellier. Il faut toujours progresser, petit à petit."

Si le Néerlandais attend du beau jeu, il reste conscient de l'urgence de la situation, "le plus important étant d'engranger les points". Avec l'ambition "de finir l'année sur le podium", a ajouté Guimaraes.

Il reste maintenant aux Lyonnais quatre matchs, dont un choc à Lille dans dix jours, pour valider cette opération remontada.

F.L.