L'OL "sous pression" à Bordeaux

L'occasion pour les Lyonnais de "se rattraper", selon Maxence Caqueret : "On a toujours envie de vite rejouer après une défaite. On a beaucoup parlé et communiqué. On veut tout faire pour gagner dimanche et les matchs suivant pour bien finir l'année avant la trêve".

Mais quatre jours auront-ils été suffisants pour corriger les lacunes observées mercredi soir ? "On a quelques manques, on travaille beaucoup à l'entrainement pour corriger ça. On a perdu beaucoup de points sur les dernières minutes de matchs. On doit faire mieux au niveau mental", a expliqué Caqueret en conférence de presse d'avant-match, appelant ses coéquipiers à "faire plus". "Sur les derniers matchs, on n'a pas tout fait à 100%. On doit se battre ensemble de la première à la dernière minute. On a déjà montré qu'on savait faire de bonnes choses, mais pas dernièrement".

Cet appel à jouer collectif a également été relayé par Peter Bosz, qui a "dit ses vérités" à ses joueurs : "Ce ne sont pas les meilleurs joueurs qui gagnent les matchs, ce sont les meilleures équipes. Reims n'avait pas de meilleurs joueurs que nous mais ils ont eu une meilleure équipe. On doit travailler ensemble".

Le sursaut est indispensable pour des Gones, 10e de Ligue 1, alors que se profile un choc face à Lille le week-end prochain : "Les résultats sont le plus importants car on est là pour gagner des matchs. On a eu la possibilité de monter au classement mercredi, puis en on a encaissé un but en fin de match". Et Peter Bosz d'assumer l'urgence de la situation : "Oui, il y a de la pression avant le match face à Bordeaux".

F.L.