OL : Jason Denayer indisponible deux mois

Blessé à la cheville dimanche soir lors du match nul à Bordeaux, le défenseur lyonnais souffre d'une entorse à la cheville droite. "Les examens passés ce lundi ont révélé une entorse de la synostose qui sera traitée orthopédiquement par le staff médical de l'OL", a indiqué le club ce lundi soir.

Jason Denayer devrait rester éloigné des terrains jusqu'à début février. Un coup dur pour le Belge, auteur de l'ouverture du score en Gironde. Cela ne devrait pas faciliter non plus la poursuite des négociations pour le prolongement de son contrat. Pour rappel, l'ancien joueur de Manchester City sera libre en juin prochain.

Pour le remplacer, Peter Bosz pourra faire appel à Damien Da Silva, Castello Lukeba et Sinaly Diomandé. Sauf que ce dernier devrait disputer la Coupe d'Afrique des Nations début 2022. Marcelo, puni avec la réserve depuis le début de la saison, ne serait pas non plus une solution.